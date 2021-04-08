الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 12:11

القوات الجوية الأمريكية تتلقى ضربة قاسمة

القوات الجوية الأمريكية تتلقى ضربة قاسمة
وافاد التقرير الجديد أن العملية التطويرية التحديثية التي يجب أن تخضع لها مقاتلات "إف-35" لكي تزداد إمكانيات أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها ويتزايد عدد صواريخها البعيدة المدى، تتطلب تمويلا جديدا قدره زهاء ملياري دولار وهو مبلغ لم يخطط لرصده في الميزانية العسكرية الأمريكية.

وأفاد مصدر صحفي أن المشاكل أخذت تلاحق مقاتلات "إف-35" منذ اليوم الأول من خدمتها العسكرية.

وفي نهاية عام 2020 ضمت قائمة المشاكل التي تواجه مقاتلات "إف-35"، 872 مشكلة منها المشاكل المتعلقة بسلامة الرحلات الجوية وتغيّر الضغط الجوي في أمرة قيادة الطائرة بشكل فجائي وهو ما يؤدي إلى فقدان الطيارين السيطرة على طائراتهم.

وجعلت المشاكل التي تواجه "أفضل طائرة في العالم" البنتاغون يتشكك في قرار اعتماد طائرة "إف-35" مقاتلة أساسية للقوات الجوية.

ولا بد من الإشارة إلى أن مقاتلة "إف-35" تظل قيد الاختبار. وتم في ربيع العام الماضي تعليق الاختبارات بسبب جائحة كورونا كما قيل في رواية رسمية. وفي نفس الوقت تم إرجاء عملية تصنيع طائرات "إف-35" إلى أجل غير مسمى.

وفي هذه الأثناء تظل الحاجة إلى طائرة جديدة تحل محل مقاتلات "إف-16" المتقادمة في صفوف القوات الجوية الأمريكية قائمة.

وإزاء المشاكل التي تعيق تصنيع مقاتلات "إف-35" التي يُنظر إليها بأنها بديل مقاتلات "إف-16" صار البنتاغون يجرّب نسخة معدلة من طائرة قديمة أخرى هي المقاتلة الثقيلة F-15EX.
رقم : 926014
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
8 نيسان 2021
ظريف: أولوية إيران جيرانها
ظريف: أولوية إيران جيرانها
8 نيسان 2021
واشنطن تعلن استعدادها لإلغاء جميع العقوبات على إيران
واشنطن تعلن استعدادها لإلغاء جميع العقوبات على إيران
8 نيسان 2021
صرخات المعتقلين في البحرين ستزيد تمسكنا بإسقاط النظام
صرخات المعتقلين في البحرين ستزيد تمسكنا بإسقاط النظام
المراسلة معصومة فروزان
8 نيسان 2021
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
7 نيسان 2021
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
7 نيسان 2021
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
7 نيسان 2021
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
7 نيسان 2021
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..
7 نيسان 2021
عسكري أردني: رواية السلطة بشأن ما حدث غير متماسكة وشعبنا يدرك ذلك
عسكري أردني: رواية السلطة بشأن ما حدث غير متماسكة وشعبنا يدرك ذلك
المراسلة معصومة فروزان
7 نيسان 2021
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
6 نيسان 2021
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
6 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟