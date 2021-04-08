الصفحة الرئيسية
0
الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 12:30

زعيم "الصهيونية الدينية"يهدد بطرد الفلسطينيين من ارضهم

زعيم "الصهيونية الدينية"يهدد بطرد الفلسطينيين من ارضهم
وقال سموتريتش، إنه "سيتأكد من عدم بقاء أي نائب عربي أو مسلمين آخرين في "إسرائيل" إذا لم يعترفوا بأن الأرض تابعة لليهود".

وكان أحمد طيبي عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، علق خلال مقابلة إذاعية، على تصريحات أدلى بها كبير حاخامات صفد شموئيل إلياهو في عام 2019، حين قال إن "أرض إسرائيل تتقيأ العرب"، معتبرا أن إلياهو "قمامة عنصرية"، وقال: "أنا أحتقره. ولا يفترض أن يتحدث الحاخام هكذا. وإذا تحدث شيخ بهذه الطريقة عن اليهود، فيجب إدانته أيضا".

فرد سموتريتش مدافعا عن إيلياهو في تغريدة، قائلا إن "على المسلم الحقيقي أن يعرف أن أرض "إسرائيل" ملك للشعب اليهودي، وبمرور الوقت لن يبقى العرب أمثالك الذين لا يدركون ذلك هنا. الحاخام شموئيل وأتباعه العديدون، سوف يتأكدون من ذلك".

كلام سموتريتش، دفع طيبي إلى الرد مجددا عبر "تويتر"، فكتب: "يسعدني أنك لن تكون وزيرا دون الاعتماد على العرب"، وأضاف باللغة الألمانية،"Du bist ein Rassist أنت عنصري".

وتابع سموتريتش السجال مع الطيبي عبر "تويتر"، بالقول إنه "سيصبح وزيرا حتى بدون دعم مؤيدي ومعانقي الإرهاب مثلك"، بحسب تعبيره.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن هذه التصريحات "تأتي في وقت أصبحت فيه مكانة الأحزاب العربية في السياسة الإسرائيلية قضية أساسية في مفاوضات الائتلاف الحكومي بعد انتخابات الشهر الماضي غير الحاسمة".

ويسعى رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو لحشد دعم القائمة العربية بهدف تحقيق الأغلبية مع 61 مقعدا، ما يمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي.

وحزب سموتريتش "الصهيونية الدينية"، وهو تحالف لأحزاب اليمين المتطرف يضم حزبي "عوتسما يهوديت" و"نوعم" المتطرفين، هو جزء من كتلة نتنياهو، لكن سموتريتش تعهد بأنه لن ينضم إلى أي ائتلاف يعتمد حتى على الدعم الخارجي من الأحزاب العربية.
مصدر : وكالات
رقم : 926021
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
8 نيسان 2021
ظريف: أولوية إيران جيرانها
ظريف: أولوية إيران جيرانها
8 نيسان 2021
واشنطن تعلن استعدادها لإلغاء جميع العقوبات على إيران
واشنطن تعلن استعدادها لإلغاء جميع العقوبات على إيران
8 نيسان 2021
صرخات المعتقلين في البحرين ستزيد تمسكنا بإسقاط النظام
صرخات المعتقلين في البحرين ستزيد تمسكنا بإسقاط النظام
المراسلة معصومة فروزان
8 نيسان 2021
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
7 نيسان 2021
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
7 نيسان 2021
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟
7 نيسان 2021
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
الموقف الأمريکي ينقلب رأساً على عقب للتوافق مع إيران... کيف حدث ذلك؟
7 نيسان 2021
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..
نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..
7 نيسان 2021
عسكري أردني: رواية السلطة بشأن ما حدث غير متماسكة وشعبنا يدرك ذلك
عسكري أردني: رواية السلطة بشأن ما حدث غير متماسكة وشعبنا يدرك ذلك
المراسلة معصومة فروزان
7 نيسان 2021
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
عراقجي: لن نهتم بأي مقترحات تقوم على مبدأ خطوة بخطوة
6 نيسان 2021
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
ربيعي: لا خيار أمام أمريكا سوى التخلي عن سلوكياتها المخالفة للقانون
6 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
تبادل التهم بين دمشق و أمريكا.. من المسؤول عن الكارثة؟