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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 12:36

باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة

باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
جاء ذلك في تصريح ادلى له اللواء باقري اليوم الخميس في ختام محادثاته مع وزير الدفاع الطاجيكي الفريق شير علي ميرزا بعد استقباله له في مقر الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية في طهران.

وقال اللواء باقري في تصريح للصحفيين حول التوافقات الحاصلة مع وزير الدفاع الطاجيكي: مع بدء فصل الربيع استقبلنا وزير الدفاع للبلد الصديق والجار جمهورية طاجيكستان حيث تم خلال الزيارة ارساء اسس تنمية العلاقات العسكرية بين البلدين.

واضاف: لقد تقرر ايضا تشكيل فريق عمل مشترك بين القوات المسلحة للبلدين يقوم برسم وتخطيط مستقبل العلاقات العسكرية والدفاعية.

وتابع رئيس الاركان الايرانية: ان وزير الدفاع الطاجيكي تفقد بمعية الوفد المرافق له مجموعات الصناعات الدفاعية في بلدنا وتم خلال اجتماع اليوم البحث حول فرق العمل في مختلف المجالات العكسرية ومنها التدريبية.

وقال: من المؤكد ان التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية سيكون له تاثير ايجابي في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة وتطوير القوات المسلحة الطاجيكية وتبادل الخبرات بين البلدين وان هذه الزيارة تعد البداية لبدء تنمية العلاقات العسكرية والدفاعية بينهما.

واشار الى المشتركات الثقافية بين البلدين وقال: ان طاجيكستان ناطقة بالفارسية وذات ثقافة وتاريخ ودين مشترك مع بلدنا وسيكون ربيع الطبيعة مترافقا مع ربيع تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين ان شاء الله تعالى.
رقم : 926026
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