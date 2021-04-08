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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 13:17

لافروف: روسيا سترد على أي خطوات غير ودية للولايات المتحدة

وقال لافروف خلال اجتماعه مع نظيره الكازاخستاني تعليقا على طرد دبلوماسيين روس: "هذا من الصعب التعليق عليه. سنرد على أي خطوات غير ودية، وهذا بديهي. حتى الآن لم أر أي خطوات محددة، لم يتم الإعلان عن أي شيء. قرأت تقارير تفيد بأن الإدارة الأمريكية انتهت من مراجعة الأعمال العدائية لروسيا. بطريقة ما فعلوا ذلك بسرعة".

وتابع لافروف قائلا إن "روسيا على علم بأن الولايات المتحدة طلبت من الحلفاء سرا نقل بيانات الرحلات إليهم بعد إعلان انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة".

وأشار الوزير الروسي أن الولايات المتحدة وحلفاءها شركاء غير موثوق بهم ولا يمكن الاعتماد عليهم، معتبرا أن "تصريحات الولايات المتحدة بشأن استعدادها لبناء علاقات يمكن التنبؤ بها مع روسيا يبدو غير مقنع وموسكو تنتظر إجراءات ملموسة".

وأضاف لافروف قائلا: "نحن نعلم على وجه اليقين أن الأمريكيين خلال كل تلك الأشهر التي أعقبت إعلان انسحابهم من المعاهدة، أقنعوا حلفاءهم بالتعهد بنقل مثل هذه البيانات على نحو خفي وسري".
مصدر : وكالات
رقم : 926031
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