?>?> هذا ما جاء في رسالة رئيس ديوان الاردن الملكي الأسبق للملك عبدالله - اسلام تايمز
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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 15:28

هذا ما جاء في رسالة رئيس ديوان الاردن الملكي الأسبق للملك عبدالله

هذا ما جاء في رسالة رئيس ديوان الاردن الملكي الأسبق للملك عبدالله
ولفت أبو كركي إلى أن الملك الأردني "تعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل هذا المسار إلى عمه صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، كما التزم الأمير حمزة أمام الأسرة الملكية أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصا لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى".

وختم أبو كركي متوجها إلى الملك الأردني، "نشهد الله أنكم عملتم ما نفاخر به الدنيا، ونعتز بما قدمتم.. فلكم الشكر والثناء والإخلاص والولاء والشكر، ولقادة الدول العربية والعالمية لاتصالهم وتأكيدهم وحرصهم على دعم الأردن ووقوفهم إلى جانبه".

وكان الملك عبدالله الثاني، قال الأربعاء، إن "الفتنة وئدت" في البلاد بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق، ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، الذي لا يزال في منزله مع عائلته، وشدد على أن المملكة الآن "مستقرة وآمنة".
مصدر : وكالات
رقم : 926046
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