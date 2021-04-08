الأردن.. باسم عوض الله 'لا زال موقوفا ولم يغادر البلاد'

اسلام تايمز (الاردن) - نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن مصدر رسمي، تأكيده بأن المتهم باسم عوض الله، "مازال موقوفاً" على ذمة التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً بقضية الأمير حمزة.