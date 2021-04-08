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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 18:18
الأردن.. باسم عوض الله 'لا زال موقوفا ولم يغادر البلاد'
وأوضح المصدر، وفقاً لـ"بترا"، أنه "لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مغادرته البلاد".
مصدر :
وكالة الأنباء الاردنية
رقم :
926063
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