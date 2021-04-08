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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 18:22

موسكو: نتائج دراسات احياء الاتفاق النووي الاولية بفيينا تنتشر بعد قليل

موسكو: نتائج دراسات احياء الاتفاق النووي الاولية بفيينا تنتشر بعد قليل
وكتب مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: "تواصل مجموعتا الخبراء عملهما في فيينا على مسألتي رفع العقوبات الأمريكية وعودة إيران إلى تطبيق كامل التزاماتها النووية وفقا لخطة العمل الشاملة، والنتائج الأولية قد تصبح متوفرة مساء اليوم".

وسبق أن أكد أوليانوف أمس أن روسيا طرحت اقتراحات محددة للنقاش في كلا المجموعتين.

يأتي ذلك على خلفية تكثيف الاتصالات في فيينا بين الأطراف الموقعة أصلا على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في مسعى لإحياء الصفقة، وذلك دون إجراء مشاورات مباشرة وغير مباشرة بين واشنطن وطهران، حسب السلطات الايرانية.

وكانت قد اكدت طهران رفضها الفصل بين انواع اجراءات الحظر المفروضة عليها وقالت إنها لن تعود الى تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي الا في حال ألغت واشنطن جميع الحظر المفروض عليها وتنفيذ الدول الاروبية لالتزاماتها ضمن الاتفاق.
مصدر : وكالات
رقم : 926065
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