بوتين يبحث مع ميركل التطورات في دونباس الاوكرانية

وأكد الكرملين في بيان له أن بوتين وميركل تبادلا خلال المكالمة الآراء بشأن المسائل المتعلقة بتسوية النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن كلاهما أعربا عن قلقهما إزاء زيادة التوترات في دونباس.



وذكر البيان أن الرئيس الروسي لفت اهتمام المستشارة الألمانية إلى "التصرفات الاستفزازية من قبل كييف التي تزيد في الآونة الأخيرة بشكل منهجي من حدة التوتر عند خط التماس" في جنوب شرقي أوكرانيا.



وتم التأكيد خلال المكالمة، حسب بيان الرئاسة الروسية، على ضرورة أن تلتزم حكومة كييف على نحو صارم بالاتفاقات المبرمة سابقا، لاسيما بشأن إطلاق حوار مباشر مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وتحديد الوضع الخاص لمنطقة دونباس ضمن الدولة الأوكرانية.



ولفت البيان إلى أن بوتين وميركل حثا أطراف النزاع على ضبط النفس وتفعيل العملية التفاوضية بهدف تطبيق مجموعة اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية بالكامل.



وأكد الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية سعي بلديهما إلى مواصلة تنسيق الجهود بين دولتيهما في هذا الاتجاه على مستوى المستشارين السياسيين ووزارتي الخارجية، وخاصة ضمن إطار "رباعي النورماندي".

