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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 18:35

بالصورة.. هذا ما دار بين الأسد ومبعوث بوتين الخاص إلى سوريا

بالصورة.. هذا ما دار بين الأسد ومبعوث بوتين الخاص إلى سوريا
وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول المواضيع المشتركة التي تهم البلدين حيث أكد الجانبان عزمهما مواصلة وتكثيف العمل الثنائي وبذل الجهود للتوصل إلى حلول للمصاعب الناتجة عن سياسات بعض الدول الغربية ضد سورية والتخفيف من آثار العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري والمساعدة على تجاوزها.

وأكد الوفد الروسي دعم بلاده الراسخ لسيادة سورية ووحدة أراضيها ورفض موسكو لأي خطوة أو إجراء يخرق هذه السيادة ويؤثر على الجهود الرامية لإنهاء الحرب على سورية، والقضاء على ما تبقى من وجود للتنظيمات الإرهابية، واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها كافة.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع ذات الشأن السياسي ومنها اجتماعات لجنة مناقشة الدستور والضغوط التي تمارس من قبل امريكا وبعض الدول الغربية لعرقلة عمل اللجنة، حيث تم التأكيد على أن أي تقدم على المسار السياسي يتطلب التزاماً بالمبادئ الأساسية والثوابت التي يتمسك بها السوريون بخصوص مكافحة الإرهاب وحماية وحدة وسلامة الأراضي السورية والتي لا يملك أي طرف الحق في التنازل عنها.

حضر اللقاء اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني والدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين ولونة الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية ومدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية والسفير الروسي في دمشق.

رقم : 926069
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