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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 18:46

فنزويلا: سنفوز في ‘‘الماراثون‘‘ ضد العقوبات الأمريكية

فنزويلا: سنفوز في ‘‘الماراثون‘‘ ضد العقوبات الأمريكية
وأعرب أريازا في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" عن أمله في تطبيع العلاقات مع واشنطن وأوروبا، مشددا على أن بلاده "تتعلم كيف تعيش وتتجاوز العقوبات وتحبطها وتلتف عليها" وإن كانت هذه الإجراءات قد "تسببت بأضرار كبيرة".

وأشار إلى أن العديد من الأصول الفنزويلية في الخارج مجمدة وأن بلاده التي تصدر معظم نفطها إلى امريكا يجب أن تجد الآن زبائن آخرين بعضهم يجب أن يظل سريا حتى لا يتعرض لعقوبات أميركية.

وقال إن "الفائز في الربح يمكن أن يصل إلى مئتي مليار دولار وحتى هذا الرقم بعيد عن الواقع... إنهم يطاردون سفننا، لذلك علينا استخدام تكتيكات غير نظامية وخوض حرب عصابات في البحر لنقل نفطنا لهؤلاء المشترين".

واتهم أريازا واشنطن بأنها أرادت دائما "وضع يدها على الثروة الفنزويلية"، مضيفا: "اختاروا (الولايات المتحدة بقيادة الرئيس جو بايدن) الإبقاء على هذا الموقف غير العقلاني.. لم يكن هناك اتصال أو رد إيجابي على اليد الممدودة للرئيس (نيكولاس مادورو) لكننا نلاحظ درجة أقل من العدوانية".
رقم : 926074
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