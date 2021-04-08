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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 20:17

منظمة القسط: شكاوى من انتشار كورونا في سجن الحائر السعودي

منظمة القسط: شكاوى من انتشار كورونا في سجن الحائر السعودي
وذكرت منظمة القسط الحقوقية السعودية أن هناك أنباء عن انتشار أعراض فيروس كورونا بين نزلاء جناح معتقلي الرأي بسجن الحائر سيئ السمعة.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر حسابها الموثق بـ”تويتر”: “تلقت القسط أنباء عن انتشار حالات كورونا في جناح معتقلي الرأي بسجن الحائر في الرياض”.

وأرجعت المنظمة سبب انتشار فيروس كورونا في الجناح السياسي إلى أنه لم يتم تطعيم عدد من المعتقلين فيه ما تسبب في انتشار المرض.

ودعت القسط سلطات آل سعود لضمان الحقوق الأساسية لمعتقلي الرأي، وتوفير الرعاية الصحية لهم، والإفراج عنهم.

وكان حساب “معتقلي الرأي” المعني بنقل أخبار المعتقلين والمعتقلات في السجون السعودية قد كشف في أغسطس الماضي، عن انتشار فيروس كورونا داخل سجن “الدمام” السياسي أيضاً.

ويصر نظام آل سعود على تجاهل المطالب والضغوط الحقوقية بشأن ضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي من سجونه على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا ويشكل ذلك سلوكا انتقاميا من النظام الذي يتعسف بأبسط حقوقي معتقلي الرأي إذ يجب أن يكونوا في بيوتهم للأمان من فيروس كورونا.

ويتزايد القلق على مصير معتقلي الرأي في ظل طبيعة تكدسهم في سجون ابن سلمان وافتقادهم لأدنى معايير السلامة والرعاية الطبية.

وأطلقت أوساط حقوقية حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة في ظل خطر تفشي فيروس كورونا في صفوفهم وحملت الحملة وسم #قبل_الكارثة لتعزيز مطالب الإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة والعالم العربي وإنقاذ حياتهم من خطر فيروس كورونا.

وهدفت الحملة للضغط من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً قبل فوات الأوان وانتشار كورونا داخل الزنازين.

كما أطلقت أوساط حقوقية ومغردون حملة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #المعتقلون_بخطر_كورونا للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي.

وجاءت الحملة في ظل الخطر الحقيقي على حياة معتقلي الرأي وإصابة بعضهم في ظل ظروف السجون الصحية المتردية وغياب الرعاية الصحة والظروف المعيشية المناسبة.
مصدر : وكالات
رقم : 926082
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