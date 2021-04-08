عراقجي ينفي توقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

واشار عراقجي في تصريحات صحفية اليوم الخميس بعد لقائه بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي على هامش الاجتماع الدوري الثامن عشر للجنة الاتفاق النووي المشتركة في العاصمة النمساوية فيينا، الى أن التعاون متواصل بين ايران والوكالة، وهناك اكثر من مجال للتعاون بين الطرفين ومن بين ذلك التعاون في مجال مكافحة كورونا.



وأوضح عراقجي بأن العلاقة مستمرة مع الوكالة واستمرار المباحثات في القضايا المختلف عليها، وكذلك الرد على الأسئلة التي وجهتها الوكالة لايران.



ولفت عراقجي الى أنه في ظل المباحثات الجارية لاجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي والتوصل الى نتيجة في هذا الصدد، فانه يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية انجاز العديد من المهام، وكان ينبغي أن يكون مدير وكالة الطاقة الذرية في الصورة، ويجري التنسيق معه ومع الوكالة في هذا الصدد.



من جانبه أكد غروسي ان الوكالة ستواصل دعمها للاتفاق النووي والقضايا الأخرى واستمرار الرقابة والتثبت من القضايا الفنية.