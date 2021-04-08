ماموقف الفصائل الفلسطينية من القرار الأمريكي الجديد؟

بهذا القرار عادت امريكا إلى سياستها الكلاسيكية المعتادة بعد اربع سنوات كانت الأسوأ على الفلسطينيين من كافة الجوانب.



ورغم الوعود بحل الدولتين ومنح بعض المساعدات للشعب الفلسطيني إلا أن السياسة الامريكية بعهد الرئيس بايدن لا تختلف بالتعاطي مع الكيان الصهيوني عن سياسة الرئيس الأسبق دونالد ترامب من ناحية اعتباره للكيان الصهيوني أنه فوق القانون والدولي ودعمه اللامحدود له.



وعلى الرغم من ترحيب السلطة الفلسطينية باعلان الادراة الامريكية العودة إلى حل الدولتين وعودة الدعم المالي إلا أن الفصائل الفلسطينية لم ترى بهذا القرار سوى عود على بدء.



وفي هذا الصدد قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف: " بعد الاعلان بالامس كان هناك الاعلان من قبل الحكومة الاحتلال عن مئات من وحدات الاستيطانية الاستعمارية، وهذا الامر يندرج في اطار الحرب الدائمة ضد الشعب الفلسطيني، في اطار السعي لعدم وجود دولة فلسطينية متواصلة و مستقلة الذي يعتقد الاحتلال انه سيحول دون تحقيق ذلك".



وبحسب محللين فإن السياسة الامركيةي الكلاسيكية تقوم على دفع الطرفين للعودة الى طاولة المفاوضات الثنائية دون تحميل الكيان الاسرائيلي اي تبعات لعملياته العدوانية في الاراضي الفلسطينية، مع منح هذا الكيان الضوء الاخضر لاي تجاوزات يقوم بها وامداده بكل ادوات التفوق على المحيط.



وبالتوازي قال الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش: "هناك عودة لمواقف الولايات المتحدة الامريكية الكلاسيكية من الصراع، اي محاولة ايجاد تسوية تفاوضية بين الفلسطينيين والاسرائيليين وهذه التسوية التفاوضية الغاها ترامب وبالتالي هناك عودة الى الموقف الاكلاسيكي للولايات المتحدة".



الولايات المتحدة الامريكية لن تغير من سياستها العامة اتجاه الكيان الاسرائيلي والتغييرات في التفاصيل فقط.



دعوة الولايات المتحدة الى حل الدوليتين، وعودة المفاوضات الثنائية بين الطرفين، لا تعني بأي حال من الاحوال ان الفلسطينيين سيحصلون في آخر المطاف على دولة وانما هي دعوة لعودة المفاوضات و عملية التسوية فقط.