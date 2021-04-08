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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 20:40

نتنياهو: الجنائية الدولية لا تملك صلاحية التحقيق ضد ‘‘اسرائيل‘‘

نتنياهو: الجنائية الدولية لا تملك صلاحية التحقيق ضد ‘‘اسرائيل‘‘
وقال نتنياهو عقب مداولات مع كبار مسؤولي حكومته حول شكل الرد على رسالة المحكمة: "توضح إسرائيل للمدعية العامة فاتو بنسودا، أن ليس لديها صلاحيات للشروع في تحقيق ضد إسرائيل، التي لن تتعاون معها"، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وانتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية، وشجب الإعلان عن إجراء تحقيق في جرائم في الضفة الغربية وغزة، معتبرا إياه "جوهر معاداة السامية والنفاق".

وفتحت الجنائية الدولية تحقيقا في مارس الماضي في جرائم حرب ضد الكيان الصهيوني ارتكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 926092
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