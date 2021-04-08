عراقجي: نتفاوض على رفع كافة العقوبات وسنعود إلى فيينا مجدداً

وأوضح عراقجي وهو كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني في حديث للتلفزيون الإيراني "لن نقبل بأي اقتراحات وأصبحت قديمة فيما يتعلق برفع جزء من العقوبات أو العودة المتزامنة للاتفاق النووي بين طهران وواشنطن، مفاوضاتنا المكثفة في فيينا مع خبراء الدول الموقعة على الاتفاق تركز على رفع كافة العقوبات".



وأشار إلى أن الوفد الإيراني وباقي الأطراف الأخرى سيعودون إلى بلدانهم على أن تبدأ جولة من المفاوضات في فيينا مجدداً في الاسبوع المقبل، واصفاً المحادثات الجارية حالياً بـ"البناءة والإيجابية".



ولفت عراقجي "اللجان المشكلة في الاجتماع الأول في فيينا الثلاثاء الماضي، تقوم بإعداد مقترحات وخطط لإحياء الاتفاق النووي، وحتى تصبح جاهزة وتتفق على ضرورة رفع العقوبات، والتي تشمل في رأينا جميع العقوبات وجميع العقوبات في عهد ترامب، في هذه الحالة يكون جاهزًا للقيام بذلك معًا".



وقال عراقجي "من ناحية أخرى، فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية، سيتم تحديد مجموعة الإجراءات التي يتعين على إيران اتخاذها للعودة إلى الامتثال الكامل، وبعد ذلك سنقوم بتعديل ومناقشة تسلسل الإجراءات".



وأضاف: "في رأينا، يجب على الولايات المتحدة أن تقوم بكل إجراءاتها دفعة واحدة، وبعد ذلك ستتحقق إيران وستتخذ إجراءاتها".



وعند حديثه عن وصفه للمفاوضات الجارية في فيينا على مدى اليومين الماضيين، قال: "إنها ليست مهمة سهلة، أمس واليوم عملت مجموعات العمل، وغدا سيكون لدينا اجتماع أخير، وسيعقد اجتماع اللجنة المشتركة مرة أخرى وسنقيم عمل مجموعات العمل هذه وسنقرر بعد أيام قليلة ".



وتابع "سنعود إلى طهران لنقل نتائج المفاوضات، وسنعود مجدداً إلى فيينا الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات. قد نحتاج إلى تكرار هذا عدة مرات حتى نصل أخيرًا إلى النتيجة التي تصب في مصلحتنا".



وبين "لا أعتقد أننا في موقف الآن نقول إن الاجتماعات والمفاوضات كانت إيجابية أو سلبية، وبالتأكيد ليست سلبية، وفي رأيي أنها تمضي قدما وبناءة، لكن من السابق لأوانه القول إننا يسير في اتجاه ايجابي".