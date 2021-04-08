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الخميس 8 نيسان 2021 ساعة 21:03

إيران تنفي حجب تطبيق "كلوب هاوس"

إيران تنفي حجب تطبيق "كلوب هاوس"
وقال جهرمي "كلوب هاوس ليس محجوباً، والحجب له قواعده وأنظمته الخاصة ويجب ألا يزعج الرأي العام"، مضيفاً "التطبيق ليس محجوباً".

وأضاف: "هذا الاضطراب لم يحدث إلا في الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، ولكن الآن لم يتم حجب كلوب هاوس ويمكن للجميع الدخول بدون برامج لتجاوز الحجب".

وتابع جهرمي الذي يعد من مستخدمي تطبيق كلوب هاوس: "يوجد حاليًا 6400 شخص في الغرفة ويبدو أن هناك إسقاطًا في هذه الروابط".

وكانت تقارير تحدثت عن قيام السلطات الإيرانية بحجب تطبيق "كلوب هاوس"، لكن تقارير أخرى أشارت إلى أن المشكلة سببه ضعف بعد مزودي خدمة الانترنت وليس هناك قرار بالحجب.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أول مسؤول في البلاد يستخدم تطبيق كلوب هاوس وتبعه بعد ذلك المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده وعدد آخرين من المسؤولين.
رقم : 926101
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