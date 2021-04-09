الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 9 نيسان 2021 ساعة 07:23

تخت روانجي: الحظر يحدّ من امكانيات البلدان في ازالة الألغام

تخت روانجي: الحظر يحدّ من امكانيات البلدان في ازالة الألغام
وقال تخت روانجي في كلمته الخميس خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي حول موضوع ازالة الالغام: ان الالغام وسائر الادوات المتفجرة المتبقية من الحرب تعد تحديا للامن والتنمية المستديمة في بعض الدول وان الحفاظ على ارواح المدنيين وتوفير ظروف الامن للانشطة الاجتماعية والاقتصادية في مثل هذه الدول بحاجة الى امتلاك برنامج شامل في مجال ازالة الالغام.

واضاف: ان ازالة الالغام بدورها بحاجة الى كوادر بشرية متخصصة وموارد مالية لازمة ومعدات وامكانيات فنية كافية وللاسف ان الكثير من الدول المعرضة لتهديد الالغام وسائر الادوات المتفجرة المتبقية من الحرب لا تمتلكها لذا فمن الضروري التعاون معها ومن ضمن ذلك توفير الموارد المالية ونقل المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة لها.

وتابع مندوب ايران في الامم المتحدة: انه اثر العدوان الذي شنه صدام على الجمهورية الاسلامية الايرانية اصبحت 5 محافظات (حدودية) في بلادنا موبوؤة بالالغام وسائر الادوات المتفجرة المتبقية من الحرب ما ادى الى التاخير في اعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدن والقرى المتضررة من الحرب والعودة الامنة للمشردين وكذلك استشهاد وجرح عدد كبير من مواطنينا.

وقال: رغم ذلك وخلافا لاجراءات الحظر الاميركية اللاقانونية التي تمنع نقل معدات ازالة الالغام الى ايران، فان بلادنا وبالاعتماد على قواها البشرية الغيورة ومعداتها المحلية واساليبها الحديثة في ازالة الالغام لم تتمكن فقط من تطهير غالبية المناطق الموبوءة بالالغام بل ان الشركات الايرانية الناشطة في مجال ازالة الالغام تتعاون مع سائر دول المنطقة في الوقت الحاضر ايضا.

واعتبر كذلك تاسيس مركز دولي للتدريب في مجال ازالة الالغام بانه احد المنجزات الاخرى لايران في هذا المجال.

واشار مندوب ايران الى ان اجراءات الحظر تضعف الطاقات الوطنية لازالة الالغام في الدول الموبوءة بالالغام وسائر الادوات المتفجرة المتبقية من الحرب، واعتبر اجراءات الحظر هذه بانها غير عادلة وغير مقبولة ودعا الى الالغاء الفوري للحظر وبالمقابل تسهيل الحصول على الادوات والتكنولوجيا اللازمة لعمليات ازالة الالغام.

واكد تخت روانجي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير تعاونها مع دول المنطقة وفوق ذلك في مجال ازالة الالغام ونقل الخبرات وتبادل الخبراء وتنظيم دورات تدريبية وتنفيذ مشاريع ازالة الالغام.
رقم : 926132
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مفاوضات نووية الأربعاء المقبل بين إيران ومجموعة 4+1
مفاوضات نووية الأربعاء المقبل بين إيران ومجموعة 4+1
عراقجي: الأميركيون يتجهون نحو الغاء كامل لاجراءات الحظر
عراقجي: الأميركيون يتجهون نحو الغاء كامل لاجراءات الحظر
9 نيسان 2021
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
9 نيسان 2021
القاهرة والخرطوم تستعدان لرفع أزمة «النهضة» إلى مجلس الأمن
القاهرة والخرطوم تستعدان لرفع أزمة «النهضة» إلى مجلس الأمن
9 نيسان 2021
الصدر يلوح بمقاومة القوات الأمريكية إذا لم تغادر العراق
الصدر يلوح بمقاومة القوات الأمريكية إذا لم تغادر العراق
8 نيسان 2021
عراقجي: نتفاوض على رفع كافة العقوبات وسنعود إلى فيينا مجدداً
عراقجي: نتفاوض على رفع كافة العقوبات وسنعود إلى فيينا مجدداً
8 نيسان 2021
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
8 نيسان 2021
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
8 نيسان 2021
ظريف: أولوية إيران جيرانها
ظريف: أولوية إيران جيرانها
8 نيسان 2021
واشنطن تعلن استعدادها لإلغاء جميع العقوبات على إيران
واشنطن تعلن استعدادها لإلغاء جميع العقوبات على إيران
8 نيسان 2021
صرخات المعتقلين في البحرين ستزيد تمسكنا بإسقاط النظام
صرخات المعتقلين في البحرين ستزيد تمسكنا بإسقاط النظام
المراسلة معصومة فروزان
8 نيسان 2021
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
روحاني: الشعب الإيراني كبد أمريكا هزيمة
7 نيسان 2021
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه
7 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
الطفولة الفلسطينيّة في خطر.. والكيان الصهيونيّ يستمر في عدوانه وإجرامه