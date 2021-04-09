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الجمعة 9 نيسان 2021 ساعة 07:42

بسبب اسم.. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالسعي لغزوها

بسبب اسم.. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالسعي لغزوها
وكان المتحدث باسم القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ قد أطلق مسمى "البحر الشرقي" في بيان صدر عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في تلك المياه، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.

وإثر احتجاج طوكيو على التسمية، غيرت القيادة الأمريكية في وقت لاحق البيان لتستخدم مسمى "بحر اليابان".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية في بيان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني أصر في مؤتمر صحفي قبل أيام على أن مصطلح "بحر اليابان" هو المصطلح الرسمي الوحيد المعترف به دوليا. وأشارت الوكالة إلى أنه اعتبر ليس مناسبا استخدام مصطلح "البحر الشرقي".

ورأى البيان أن هذا دليل واضح على طموح طوكيو الجامح في غزو كوريا الشمالية، مؤكدا أن هذا ما يستهدفه "الرجعيون اليابانيون الذين يسعون إلى تحويل كوريا بأكملها إلى مستعمرة مرة أخرى".

ووصفت الوكالة مسمى "بحر اليابان" بأنه "مصطلح إجرامي يمثل تاريخ الحكم الاستعماري الياباني، وهو من نتائج سياسة التوسع العسكري لليابان".
مصدر : وكالات
رقم : 926138
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