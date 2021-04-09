بريطانيا تسمح لسفير ميانمار المطرود بالبقاء بالبلاد

ودانت وزارة الخارجية البريطانية، "الطريقة التي منع بها جيش ميانمار في لندن سفيرهم من دخول السفارة مساء أمس الخميس".



وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "إننا نشيد بشجاعة كياو زوار مين في الدفاع عن شعب ميانمار، ونظرا لسلوك "البلطجة" تجاه السيد مين، فإننا نسعى لضمان قدرته على العيش بأمان في المملكة المتحدة بينما يقرر مستقبله على المدى البعيد".



وكان سفير ميانمار لدى المملكة المتحدة، والذي انتقد الانقلاب العسكري في بلاده، أعلن أن دبلوماسيين موالين للنظام العسكري منعوه من دخول السفارة مساء الأربعاء.



ودعا السفير الشهر الماضي إلى إطلاق سراح الزعيمة أونغ سان سو تشي، والتي اعتقلها الجيش عندما استولى على السلطة في ميانمار بالأول من فبراير.