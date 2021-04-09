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الجمعة 9 نيسان 2021 ساعة 12:05

ليبيا.. الدبيبة يعلن موعد وصول دفعتين جديدتين من لقاح كورونا

ليبيا.. الدبيبة يعلن موعد وصول دفعتين جديدتين من لقاح كورونا
وقال الدبيبة، إن دفعة ثانية، تصل مساء اليوم الجمعة، إلى ليبيا، وتصل دفعة ثالثة غدا السبت.

وكتب الدبية في تدوينة بحسابه على موقع "تويتر" إن حكومته ملتزمة بتوفير كل ما يلزم من أجل سلامة وصحة الليبين، وتوفير اللقاحات حسب جدول زمني محدد.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، يوم الأحد الماضي، عن وصول 101250 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، مشيرا إلى أنه سيتم تخزين اللقاح في المخازن التابعة لوزارة الصحة إلى حين البدء في حملة التطعيم.

وكان مركز مكافحة الأمراض دعا الليبيين إلى المبادرة للتسجيل في منظومة التطعيم ضد اللقاح، والتي وصل عدد المسجلين فيها إلى 400 ألف، فيما يتطلع المركز إلى تسجيل 3 مليون كدفعة أولى.

وبحسب إحصاءات المركز، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس المسجلة في ليبيا حتى يوم أمس، إلى 161 ألفا و88 حالة، فيما يتوقع أطباء يتبعون المركز أن تفوق الإصابات الحقيقية هذه الأرقام.

ووفقا لآخر الإحصاءات، يبلغ عدد الحالات النشطة 10 آلاف و116، والمتعافية 148 ألفا و288، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2684 وفاة.
مصدر : وكالات
رقم : 926180
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