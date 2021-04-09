الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين في الضفة المحتلة

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من قرية عراق بورين جنوب غرب نابلس، بعد دهم واقتحام منازل البلدة.



وأضاف المصدر أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وشرعت في أعمال تفتيش ودهم، اعتقلت في نهايتها: عمرو جبران قادوس، وأسامة محمد قعدان، وأحمد شفيق قادوس.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر والقيادي في حماس، الشيخ رزق الرجوب (63 عامًا) بعد مداهمة منزله وتفتيشه في بلدة دورا جنوب غربي الخليل.



في السياق اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد غسان منصور (19 عامًا) وأحمد إياد السعدي (19 عامًا)، بعد اقتحامها لمنزل ذويهما في ضاحية صباح الخير وشارع نابلس بمدينة جنين.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن رائد إبراهيم عبيات (42 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه في منطقة أبو فريحة بمدينة بيت ساحور في بيت لحم.



وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال داهموا منازل الأشقاء: عمار أديب موسى، ومحمود، ومحمد، وأحمد، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعاثوا فيها خرابا، بعد تكسير الأبواب الرئيسة، واحتجزوا عمار (39 عاما) لأكثر من ساعتين.



وتشن قوات الاحتلال حملات اقتحام يومية في الضفة الغربية المحتلة يتخللها مداهمات واعتقالات للمواطنين.