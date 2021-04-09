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الجمعة 9 نيسان 2021 ساعة 13:26

انتهاء اجتماع لجنة الاتفاق النووي وعراقجي يجدد الدعوة لالغاء كامل الحظر

انتهاء اجتماع لجنة الاتفاق النووي وعراقجي يجدد الدعوة لالغاء كامل الحظر
واتفقت الوفود المشاركة في الاجتماع ، والتي تضم ايران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على عقد الاجتماع المقبل يوم الاربعاء القادم على مستوى مساعدي وزراء خارجية الدول الأعضاء.

وأكد رئيس الوفد الايراني الى اجتماع فيينا عباس عراقجي، رغبة ايران في مواصلة التعاطي الجاد في ضوء الارادة السياسية والجدية لدى الاطراف الاخرى، داعيا الى ضرورة الغاء كامل الحاضر الأميركي كخطوة مهمة لاحياء الاتفاق النووي.

وشدد عراقجي على أن توقف ايران عن اجراءاتها التي اتخذتها لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وعودتها الى الالتزام الكامل بالاتفاق يأتي بعد مضي فترة التأكد من الغاء الحظر.
مصدر : وكالات
رقم : 926195
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