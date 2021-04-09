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الجمعة 9 نيسان 2021 ساعة 13:33
بعد انتهاء الجولة الثانية

مفاوضات نووية الأربعاء المقبل بين إيران ومجموعة 4+1

مفاوضات نووية الأربعاء المقبل بين إيران ومجموعة 4+1
وقالت تقارير صحافية إن "الجولة الثانية من المحادثات النووية في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 انتهت قبل قليل في فيينا وسط اتفاق على مواصلة المحادثات الاربعاء المقبل في النمسا".

وتصر إيران على أن العودة الى التزاماتها بالاتفاق النووي قبل إنسحاب واشنطن منه في مايو 2018، مرهون برفع كافة العقوبات الأمريكية.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، فإن كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجي "أكد خلال الجولة الثانية من المحادثات النووية، إن مواصلة المفاوضات الجادة يعتمد على مراعاة الإرادة السياسية والجدية من الجانب الآخر، وإلا فلن يكون هناك سبب لمواصلة المفاوضات".

وأضاف عراقجي إنه "في الاجتماع تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للجنة على مستوى نواب وزراء الخارجية للدول الموقعة على الاتفاق النووي الأربعاء المقبل في فيينا"، مشيراً إلى أن "مجموعة الخبراء في اللجنة الخاصة سيواصلون المشاورات الفنية والمتخصصة لإعداد وتقديم قائمة الإجراءات التي يتعين على جميع الأطراف اتخاذها لإحياء الاتفاق النووي ورفع كافة العقوبات عن إيران".
رقم : 926201
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