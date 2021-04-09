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الجمعة 9 نيسان 2021 ساعة 13:39

غزة.. استمرار تسجيل الأرقام العالية بإصابات ووفيات كورونا

غزة.. استمرار تسجيل الأرقام العالية بإصابات ووفيات كورونا
وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 78980 إصابة منها 17915 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 661 حالة بعد تسجيل 11 حالات وفاة جديدة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 60404 حالة، بعد تسجيل 592 حالة تعافي.

وأكدت أن اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 325 حالة، من بينها 259 حالة خطيرة وحرجة.

وأوضحت أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، مبينة أن الذين تلقوا الجرعات 29808 شخص.
رقم : 926204
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