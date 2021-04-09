ميركل تدعو روسيا لوقف الحشد العسكري قرب أوكرانيا وموسكو ترد

وأكد دميتري بيسكوف، بأنه من غير المرجح إعطاء أي بيانات حول تحركات وحشود القوات العسكرية الروسية على أراضي روسيا.



وقال بيسكوف، للصحفيين، ردا على سؤال حول صحة الأنباء عن أن حشد القوات الروسية كبير، ولماذا، وتعقيباً على التصريحات الأمريكية بشأن زيادة القوات العسكرية الروسية في جنوب روسيا: "عموما، على الأرجح، غير وارد أن نشرح لجهة ما، بيانات دقيقة حول مجموعاتنا العسكرية الموجودة على أراضينا. أكرر مرة أخرى. روسيا لم تهدد ولا تهدد أي دولة في العالم، لكن روسيا حرة في اتخاذ أي إجراءات لضمان مصالحها المشروعة وأمنها ".



وقال بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين، رد على دعوة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال حديثهما، للإحجام عن زيادة التواجد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، بأن روسيا حرة في تحريك قواتها على أراضيها كيفما تشاء.



وقال للصحفيين "لقد قدم الرئيس التوضيح المناسب. وهو ما قلناه أكثر من مرة. نحن أحرار في تحريك قواتنا المسلحة وأي وحدات على الأراضي الروسية كيفما نشاء".