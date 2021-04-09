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الجمعة 9 نيسان 2021 ساعة 19:07

اعتقالات في الضفة المحتلة ومستوطنون يقتحمون الأقصى

اعتقالات في الضفة المحتلة ومستوطنون يقتحمون الأقصى
ففي مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد منصور، وأحمد السعدي، بعد اقتحام في ضاحية صباح الخير وشارع نابلس في المدينة، ومداهمة منزلي ذويهما وتفجير أبوابهما والعبث بمحتوياتهما، بحسب وكالة وفا.

وفي مدينة الخليل جنوب الضقة المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة كريسه في بلدة دورا، واعتقلت رزق الرجوب بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وإلى بيت لحم، حيث اقتحمت تلك القوات منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، وداهمت منازل وعبثت فيها، قبل أن تعتقل رائد إبراهيم عبيات، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وفي القدس المحتلة، لاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، عددا من الشبان قرب بؤرة استيطانية جديدة أقامها مستوطنون في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحارة الوسطى من سلوان وحاصرتها، عقب مهاجمة شبان لبؤرة استيطانية في المنطقة، قبل أن تلاحق عددا من الشبان وتحاول اعتقالهم.

وكان مستوطنون قد أقاموا بؤرة استيطانية في المنطقة، بعد أن استولوا فجر اليوم على 3 عمارات سكنية، وقطعة الأرض تقع في الحارة الوسطى من البلدة.

من جهة أخرى، اقتحم نحو 24مستوطنا المسجد الاقصى الخميس، في حين قالت إحصائية الاحتلال الإسرائيلي؛ إن 411 من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، خلال الأسبوع الماضي.

وذكر موقع "هار هابيت" العبري، الجمعة، أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

يشار الى أن المسجد الأقصى يتعرض يوميّا للاقتحامات من قبل المستوطنين، بذريعة أداء الصلوات خلال موسم الأعياد الدينية اليهودية.

في سياق متصل، منعت قوات الاحتلال أهالي الضفة الغربية المحتلة من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، حيث قامت بعمليات توقيف وترحيل للمصلين.
مصدر : وكالات
رقم : 926231
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