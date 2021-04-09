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الجمعة 9 نيسان 2021 ساعة 19:09

السودان يهدد إثيوبيا برد حاسم ضد أي تحرك عند الحدود

السودان يهدد إثيوبيا برد حاسم ضد أي تحرك عند الحدود
وأكد قائد اللواء الخامس بالجيش السوداني وليد السجان، في لقاء مع حاكم ولاية القضارف (شرق) سليمان علي موسى، أن "الأوضاع الأمنية في الفشقة (شرق) مستقرة، وأن القوات المسلحة تبسط سيطرتها على المنطقة وتبقى القليل (لاستعادتها بشكل كامل)" وفق وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف: "القوات المسلحة استردت 95% من الأراضي المغتصبة (من إثيوبيا) بمنطقة الفشقة الكبرى".

وهدد بأن "أي محاولة من الجانب الإثيوبي ستجد الرد الحاسم من قواتنا المسلحة".

ومنذ أشهر، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا أمنيا، بعد إعلان الخرطوم نهاية 2020 السيطرة على أراضٍ قالت إنها تتبع لها في منطقة حدودية مع أديس أبابا، بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على معسكرات داخل أراضيها وهو ما تنفيه الخرطوم.
 
مصدر : وكالات
رقم : 926232
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