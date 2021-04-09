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الجمعة 9 نيسان 2021 ساعة 19:12

الأرصاد الجوية في مصر تحذر المواطنين

الأرصاد الجوية في مصر تحذر المواطنين
وقالت الهيئة إن درجات الحرارة ستنخفض غدا السبت بشكل ملحوظ على كافة المحافظات، لتصل إلى 21 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والجيزة، و17 درجة في الإسكندرية.

وأكدت هيئة الأرصاد أن محافظة الإسكندرية تشهد رياحا شديدة مع منخفض جوي، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس تحسبا لحالة الطقس.

كما تشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، واضطرابا في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 60 لـ70 كم في الساعة.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتعاني مصر من تقلبات شديدة في الطقس، حيث تشهد البلاد درجات حرارة مرتفعة في بعض الأيام قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى مما يتسبب في مرض العديد من الأشخاص.
مصدر : وكالات
رقم : 926236
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