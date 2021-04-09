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الجمعة 9 نيسان 2021 ساعة 19:16

السعودية تسجل 'لليوم الثاني' أكبر حصيلة إصابات بكورونا

السعودية تسجل
وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن رصد 904 إصابات جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 902 في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 30 أغسطس العام الماضي.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى منقطة الرياض (401 حالة)، تليها منطقة مكة المكرمة (169 حالة) والمنطقة الشرقية (143 حالة).

وسجلت السلطات الصحية السعودية لليوم الثاني على التوالي تسع وفيات ناجمة عن مرض "كوفيد-19" خلال 24 ساعة، فيما تماثل 540 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 396758 إصابة مؤكدة منها 6737 حالة وفاة و382198 حالة شفاء و7823 حالة نشطة بما فيها 898 مريضا في حالة حرجة.
مصدر : وكالات
رقم : 926239
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