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الجمعة 9 نيسان 2021 ساعة 19:31
تسجيل 7937 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق
وقالت الوزارة في بيان، إنها "سجلت 7937 إصابة جديدة بكورونا، مقابل تماثل 5445 حالة جديدة للشفاء، مع تسجيل 35 حالة وفاة".
وأشارت الصحة إلى "تلقي 7104 أشخاص للقاح كورونا في يوم واحد".
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
926244
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