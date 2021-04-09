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الجمعة 9 نيسان 2021 ساعة 19:37

قلق أممي حول قضية الأمير حمزة

قلق أممي حول قضية الأمير حمزة
وقال في بيان نشرته وسائل الإعلام؛ إنه "ليس من الواضح إن كان الأمير حمزة لا يزال قيد الإقامة الجبرية في الأردن أم لا".

وأضاف: "ونشعر بالقلق من غياب الشفافية حول الاعتقالات" في الأردن.

وقالت مارتا أورتادو المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ردا على سؤال بشأن الأمر خلال إفادة صحفية: "نريد التأكيد أنه بغض النظر عن الادعاءات واسعة النطاق، فإنه لم يتم بعد على ما يبدو توجيه أي تهمة، ونشعر بالقلق لغياب الشفافية فيما يتصل بهذه الاعتقالات والاحتجازات".

وفي رسالة مكتوبة وجهها إلى الأردنيين، قال الملك عبد الله، في وقت سابق الأربعاء؛ إن "الفتنة وئدت"، وإن ولي العهد السابق أخاه غير الشقيق، الأمير حمزة، في قصره مع عائلته وتحت رعايته، مشددا على أن "الجوانب الأخرى قيد التحقيق".

ولم تعلن السلطات الأردنية كامل الأسماء التي تم اعتقالها ضمن حملة الاعتقالات، التي تمت وسط حديث رسمي من الحكومة والجيش عن محاولة لزعزعة أمن البلاد، من خلال جهات داخلية وخارجية تواصلت مع الأمير حمزة.

وهو ما نفاه الأمير، عبر تسجيل مصور منسوب إليه، وصف فيه ما يتردد بأنه "أكاذيب"، وقال إنه قيد الإقامة الجبرية.

ولاحقا، أعلن الديوان الملكي أن الملك أوكل إلى عمه الحسن التوسط لحل المشكلة مع الأمير حمزة ضمن إطار العائلة وهو ما تم، إلا أن الأمير حمزة لم يكن له ظهور إعلامي من حينها، ما تسبب بإطلاق حملة إلكترونية تسال: "أين الأمير حمزة؟"، شاركت فيها والدته الملكة نور.

وتصدر وسم (هاشتاغ) "#وين_الامير_حمزة" قائمة الوسوم الاعلى تداولا (ترند) في الاردن، وسط تساؤلات حول مكان وجود الأمير حمزة بن الحسين.

وتفاعلت الملكة الأردنية السابقة نور الحسين، مع الحملة الاكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تسأل: "#أين_الأمير_حمزة".ويأتي تفاعل الملكة نور على الرغم من إعلان السلطات الأردنية، وكذلك الملك عبد الله، أن الأمير حمزة في قصره وتحت رعايته.

وتساءل النشطاء منذ إعلان الديوان الملكي رسالة موقعة باسم الأمير حمزة، عن مكان وجوده، ولماذا لم يغرد على حسابه منذ نشر رسالته التي ورد فيها أنه مخلص للملك وسند له ولولي العهد الحسين بن عبد الله.

واعتبر النشطاء ان هناك حالة من الغموض تكتنف القضية، مشيرين الى ان تفاعل والدته مع هذه الحملة يدل على عدم قدرتها على التواصل معه وهو امر مثير للقلق.

وكتب أحد الناشطين في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحكومه رصدت تحركات الامير حمزة واتصالاته لكن ما رصدت حجم الفساد والواسطات في المؤسسات ما رصدت الاكسجين في المستشفيات ما رصدت حجم الفقر والبطاله عند المواطنين الاردنيين ما رصدت عوني مطيع بس هرب بره البلد الله المستعان....#وين_الامير_حمزه".

فيما غرد ناشط آخر : "وها نحن بعد ... مئه عام نرى من حولنا المآسي التي وقعت بأمتنا والتفريط الذي أصاب حلم الأبآء والأجداد بحياة حرة كريمة مستقلة فعلينا أن نقدم كل ما لدينا وأن نبذل الغالي والنفيس بعزيمة وإصرار دون كلل أو ملل وأن لا نرضى بذل إلا لله".

واعتبر مغرد آخر ان "واضح ان الامير لا يستطيع التواصل مع والدته الى هذا اليوم .. وهذا بصراحة أمر مقلق".
 
رقم : 926249
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