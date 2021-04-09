‘‘كورونا‘‘ يُهدّد المعتقلين.. سيناريو ‘‘جو‘‘ البحريني ينتقل الى ‘‘الحائر‘‘ السعودي

منظمة "القسط" الحقوقية ذكرت أن هناك أنباء عن انتشار أعراض "كورونا" في جناح معتقلي الرأي بسجن الحائر، مُرجعةً سبب انتشار فيروس كورونا في الجناح السياسي إلى عدم تطعيم المعتقلين فيه، ما تسبب في انتشار الوباء.



ودعت "القسط" سلطات آل سعود لضمان الحقوق الأساسية لمعتقلي الرأي وتوفير الرعاية الصحية لهم والإفراج عنهم.



وكان حساب "معتقلي الرأي" على موقع "تويتر" قد كشف في آب/أغسطس الماضي عن انتشار فيروس كورونا داخل سجن الدمام السياسي أيضًا.



بالموازاة، أطلقت أوساط حقوقية حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة في ظلّ تفشي "كورونا" بينهم حملت الحملة وسم #قبل_الكارثة، لتعزيز مطالب الإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة وإنقاذ حياتهم.



وهدفت الحملة للضغط من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا قبل فوات الأوان وانتشار "كورونا" داخل الزنازين.



كما أطلقت أوساط حقوقية ومغرّدون حملة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #المعتقلونبخطركورونا للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي.