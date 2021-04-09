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الجمعة 9 نيسان 2021 ساعة 19:47

واشنطن تحث مجلس الأمن الدولي على التحرك ‘‘لإنقاذ شعب ميانمار‘‘

واشنطن تحث مجلس الأمن الدولي على التحرك ‘‘لإنقاذ شعب ميانمار‘‘
وتساءلت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال اجتماع لمجلس الأمن "هل سيتجادل المجلس حول الكلمات في بيان آخر أم أننا سنعمل لإنقاذ الشعب البورمي؟".

المبعوثة الأممية إلى ميانمار تحث على إقرار حظر جوي وعقوبات على المجلس العسكري

میانمار ترفض زيارة مبعوثة الأمم المتحدة خلال جولتها في آسيا

رفض المجلس العسكري في میانمار الجمعة استقبال مبعوثة الأمم المتحدة إلى البلاد، رغم الجهود الدولية المتزايدة للتوصل لحلّ دبلوماسي للأزمة الناجمة عن انقلاب الأول من شباط/فبراير.

وتقوم مبعوثة الأمم المتحدة إلى میانمار كريستين شرانر بورغنر بجولة دبلوماسية في آسيا في محاولة لإيجاد حل للأزمة فيما تجاوزت حصيلة القمع الذي يقوم به المجلس العسكري في میانمار الجمعة 600 قتيل.

تأتي جولة كريستين شرانر بورغنر في إطار من القلق المتزايد لدى المجموعة الدولية حول الوضع في میانمار التي تشهد تظاهرات يومية منذ الانقلاب في 1 شباط/فبراير الذي أطاح برئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي.

وينتظر وصول الدبلوماسية الى تايلاند في هذه الأيام في إطار هذه الجولة التي ستقودها أيضا الى الصين، الحليفة التقليدية لجیش میانمار. ولم تعرف بعد تفاصيل زيارتها.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنّ بورغنر تود أن تسافر إلى میانمار للقاء جنرالات الجيش وجها لوجه، لكنّ متحدث باسم الجيش استبعد حدوث ذلك.

وأكّدت بورغنر أن المجلس العسكري رفض زيارتها.

وكتبت على تويتر "يؤسفني أنّ تاتماداو ردوا علينا أمس بأنهم غير مستعدين لاستقبالي"، مستخدمة الاسم الرسمي للجيش في میانمار.

وتابعت "انا جاهزة للحوار. العنف لا يؤدي أبدا لحلول سلمية مستدامة".
مصدر : وكالات
رقم : 926251
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