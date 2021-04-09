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الجمعة 9 نيسان 2021 ساعة 21:53

نادي الاسير الفلسطيني يحمل الاحتلال المسؤولية عن حالة الاسير الشحاتيت

نادي الاسير الفلسطيني يحمل الاحتلال المسؤولية عن حالة الاسير الشحاتيت
و أوضح نادي الأسير بأن الاحتلال عزل الأسير الشحاتيت لأكثر من 10 سنوات، مشيرا الى أن الاحتلال يهمل الأسرى المرضى ويعذبهم بالعزل الانفرادي.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت مساء أمس الخميس، عن الأسير منصور الشحاتيت من بلدة دورا بمحافظة الخليل، بعد قضائه 17 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار:" إن الشحاتيت تعرض خلال فترة اعتقاله للتعذيب الشديد والعزل الانفرادي لفترات طويلة، ما أدى إلى إصابته بحالة من فقدان الذاكرة منعته من التعرف على والدته وعلى جزء كبير من أهله وإخوانه، في مشهد أبكي جميع من كان في استقباله".
مصدر : وكالات
رقم : 926271
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