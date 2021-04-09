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الجمعة 9 نيسان 2021 ساعة 21:58

العراق.. قوات الحشد وصلت لمناطق لم تصلها اي قوة منذ 18 سنة

العراق.. قوات الحشد وصلت لمناطق لم تصلها اي قوة منذ 18 سنة
وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث، ان ”مفارز الحشد الشعبي نجحت في عمليات زور شيخ بابا وحمرين وحاوي العظيم ووادي الثلاب واطراف خانقين في الوصول الى مناطق لم تصلها او تدخلها اي قوة عسكرية منذ 2003 اي قبل 18 سنة”.

واضاف الحسيني، ان ”زور شيخ بابا والذي يعد من اكثر مناطق ديالى تعقيدا وكان نافذ للشر باعتباره ماوى مهم لخلايا داعش نجح الحشد الشعبي من خلال عملية عسكرية معقدة استمرت اسبوعين متتالين من كسر شوكة الارهاب والوصول الى مضافات تقع في مناطق صعبة جدا تحيط بها الغام وعبوات ناسفة".

واشار الى ان ”الحشد الشعبي ساهم من خلال عملياته الاخيرة في انهاء 50% من نوافذ الشر في ديالى ودفع المشهد الامني للاستقرار النسبي بعدما كانت معدلات الخروقات ترتفع بين فترة واخرى بسبب نشاط خلايا داعش في قواطع محدده”.

وتنتشر 7 الوية قتالية للحشد الشعبي في ديالى ابرزها 24 و23 و110 و20 وهي تقوم بواجبات امنية كبيرة”.
مصدر : وكالات
رقم : 926275
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