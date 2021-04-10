مفاوض إيراني: طريق التفاوض في فيينا صعب

وقال عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني "لقد أصبحنا نسير على الطريق الصحيح ولكن الطريق الذي أمامنا مليء بالوعورة والصعاب ويتطلب إرادة سياسية قوية من جانب الولايات المتحدة لاتخاذ قرار برفع جميع العقوبات المفروضة على إيران".



وأضاف عراقجي إن "إطار الإجراءات التي يجب أن يتخذها الطرفان أصبح الآن أكثر وضوحاً من ذي قبل، وقررنا أن تعود الوفود إلى عواصمها لبضعة أيام لمزيد من المشاورات، ومن المحتمل أن يستأنف الاجتماع الأربعاء المقبل بحضور إيران ومجموعة 4 + 1."



ورجح عراقجي أن تبدل المفاوضات المتعلقة بالملف النووي يوم الأربعا ءالمقبل، مضيفاً "هناك مشاكل كثيرة على طول الطريق ولكننا لا نشعر بخيبة أمل، وأجواء المحادثات كانت إيجابية وبناءة وقد قطعنا إلى الآن جزءاً من الطريق إلى الأمام ولكن ليس حتماً أن يقود ذلك إلى تحقيق نتائج فهناك الكثير من المشاكل في الطريق ولكننا لسنا يائسين".



