الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 نيسان 2021 ساعة 07:27

وزير مصري أسبق: لا بد من تغيير معادلة التعامل مع إثيوبيا

وزير مصري أسبق: لا بد من تغيير معادلة التعامل مع إثيوبيا
وأضاف العرابي أن إثيوبيا نزعت من معادلة "حق الحياة مقابل الحق في التنمية" التي قدمتها مصر الحق في التنمية، وحولت الأمر إلى قدر من العداء والتسلط على كل من مصر والسودان.

وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب أن تشرع كل من القاهرة والخرطوم في عمل دبلوماسي مشترك لشرح عدالة القضية المصرية السودانية.

وأضاف أن المجتمع الدولي لم يمارس أي دور ينم عن خطورة الموقف في منطقة القرن الإفريقي لعدم التوصل حتى الآن لاتفاق بشأن سد النهضة، لافتا إلى أهمية توضيح حقيقة الموقف الإثيوبي المتعنت والعواقب المترتبة عليه، وكذلك بيان الموقف التشددي لكل من مصر والسودان لحصولهما على حقوقهما في نهر النيل.

وأشار إلى ضرورة التطرق لإعلان المبادئ المبرم عام 2015 ومعالجة بنوده التي تنص على ما سيتم عمله في حالة عدم التوصل للاتفاق بشأن الأزمة، مضيفا أن قوة الردع المصرية السودانية لا بد وأن تكون واضحة خلال الفترة المقبلة لإشعار العالم بالحاجة الملحة لإيجاد حلول جدية للقضية.

ولفت إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان بحيث يكون مرصودا من قبل دول العالم، فضلا عن تغير معادلة التعامل مع أثيوبيا لأن تكون أكثر صرامة وحدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تعد قوة صاعدة في إفريقيا لامتلاكها قوة بشرية وموارد طبيعية عديدة.
مصدر : وكالات
رقم : 926296
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كمالوندي: القضية المهمة لنا هي الغاء الحظر
كمالوندي: القضية المهمة لنا هي الغاء الحظر
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
10 نيسان 2021
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
المراسلة معصومة فروزان
10 نيسان 2021
العدوان على اليمن.. وصمة العار على جبين الانسانية
العدوان على اليمن.. وصمة العار على جبين الانسانية
9 نيسان 2021
مفاوضات نووية الأربعاء المقبل بين إيران ومجموعة 4+1
مفاوضات نووية الأربعاء المقبل بين إيران ومجموعة 4+1
9 نيسان 2021
عراقجي: الأميركيون يتجهون نحو الغاء كامل لاجراءات الحظر
عراقجي: الأميركيون يتجهون نحو الغاء كامل لاجراءات الحظر
9 نيسان 2021
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
9 نيسان 2021
القاهرة والخرطوم تستعدان لرفع أزمة «النهضة» إلى مجلس الأمن
القاهرة والخرطوم تستعدان لرفع أزمة «النهضة» إلى مجلس الأمن
9 نيسان 2021
الصدر يلوح بمقاومة القوات الأمريكية إذا لم تغادر العراق
الصدر يلوح بمقاومة القوات الأمريكية إذا لم تغادر العراق
8 نيسان 2021
عراقجي: نتفاوض على رفع كافة العقوبات وسنعود إلى فيينا مجدداً
عراقجي: نتفاوض على رفع كافة العقوبات وسنعود إلى فيينا مجدداً
8 نيسان 2021
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
8 نيسان 2021
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
8 نيسان 2021
ظريف: أولوية إيران جيرانها
ظريف: أولوية إيران جيرانها
8 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال