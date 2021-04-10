الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 نيسان 2021 ساعة 07:36

واشنطن تعلن موعد استئناف محادثات الاتفاق النووي مع إيران

واشنطن تعلن موعد استئناف محادثات الاتفاق النووي مع إيران
وأوضحت المتحدثة في إفادة صحفية، أن المبعوث إلى إيران روب مالي، سيعود إلى الولايات المتحدة مع انطلاق المحادثات في نهاية الأسبوع، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت بورتر: "في هذا الوقت، تعود الوفود بالفعل إلى عواصمها لإجراء مشاورات، لكننا نتوقع استئناف مجموعات العمل الأسبوع المقبل".

يحاول مسؤولو الاتحاد الأوروبي التوفيق بين أطراف الاتفاق أملا في استعادة العمل به .

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع الحظر المفروض على إيران لاستئناف الامتثال المتبادل للاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف المتحدث أنه "لن تكون هناك إيماءات أحادية الجانب، لأن الولايات المتحدة تفضل صيغة الامتثال من أجل الامتثال".

من جانبه قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم، إن روسيا والصين تصران على الرفع الإلزامي للعقوبات الأمريكية ضد المشاريع الإيرانية المتعلقة بالاتفاق النووي في إيران، بما في ذلك مفاعل آراك ومفاعل منشأة فوردو.
رقم : 926299
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كمالوندي: القضية المهمة لنا هي الغاء الحظر
كمالوندي: القضية المهمة لنا هي الغاء الحظر
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
10 نيسان 2021
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
المراسلة معصومة فروزان
10 نيسان 2021
العدوان على اليمن.. وصمة العار على جبين الانسانية
العدوان على اليمن.. وصمة العار على جبين الانسانية
9 نيسان 2021
مفاوضات نووية الأربعاء المقبل بين إيران ومجموعة 4+1
مفاوضات نووية الأربعاء المقبل بين إيران ومجموعة 4+1
9 نيسان 2021
عراقجي: الأميركيون يتجهون نحو الغاء كامل لاجراءات الحظر
عراقجي: الأميركيون يتجهون نحو الغاء كامل لاجراءات الحظر
9 نيسان 2021
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
9 نيسان 2021
القاهرة والخرطوم تستعدان لرفع أزمة «النهضة» إلى مجلس الأمن
القاهرة والخرطوم تستعدان لرفع أزمة «النهضة» إلى مجلس الأمن
9 نيسان 2021
الصدر يلوح بمقاومة القوات الأمريكية إذا لم تغادر العراق
الصدر يلوح بمقاومة القوات الأمريكية إذا لم تغادر العراق
8 نيسان 2021
عراقجي: نتفاوض على رفع كافة العقوبات وسنعود إلى فيينا مجدداً
عراقجي: نتفاوض على رفع كافة العقوبات وسنعود إلى فيينا مجدداً
8 نيسان 2021
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
8 نيسان 2021
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
8 نيسان 2021
ظريف: أولوية إيران جيرانها
ظريف: أولوية إيران جيرانها
8 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال