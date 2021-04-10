أحدث العناوين :
مقتل وجرح عدد من مرتزقة السعودية في تعز
افتتاح اكثر من 130 مشروعاً في مجال الصناعات النووية الإيرانية
تأكيد ايراني على إلغاء الحظر خلال المفاوضات النووية
اللواء سلامي: قواتنا المسلحة جاهزة لمواجهة تهديدات الأعداء
دعوات مصرية لإنهاء التفاوض حول سد النهضة
روحاني يتحدث عن عوامل تفشي كورونا في إيران
الخارجية الإيرانية: ليس هناك أي حاجة للتفاوض مع واشنطن
الأمم المتحدة تطالب الإمارات بالكشف عن مصير الأميرة لطيفة
فوز رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي بولاية خامسة مدتها 5 سنوات
مسؤول تركي سابق يحذر من انحياز بلاده لصالح أوكرانيا
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
10 April 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
يوم القدس
شهيد القدس
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
السبت 10 نيسان 2021 ساعة 07:39
الحوثي ينتقد أداء الأمم المتحدة بشأن إصلاح سفينة صافر
وأضاف الحوثي أن الأمم المتحدة بحاجة إلى وقت لحجز السفن وتأكيد الطواقم ونشر المعدات واتخاذ جميع الترتيبات الضرورية الأخرى.
وأردف أن مثل هذه الإجراءات تؤكد عدم الإهتمام والشعور بالاهمية القصوى لتجنيب البحر الأحمر كارثة التسريب.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
926301
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
كمالوندي: القضية المهمة لنا هي الغاء الحظر
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
10 نيسان 2021
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
المراسلة معصومة فروزان
10 نيسان 2021
العدوان على اليمن.. وصمة العار على جبين الانسانية
9 نيسان 2021
مفاوضات نووية الأربعاء المقبل بين إيران ومجموعة 4+1
9 نيسان 2021
عراقجي: الأميركيون يتجهون نحو الغاء كامل لاجراءات الحظر
9 نيسان 2021
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
9 نيسان 2021
القاهرة والخرطوم تستعدان لرفع أزمة «النهضة» إلى مجلس الأمن
9 نيسان 2021
الصدر يلوح بمقاومة القوات الأمريكية إذا لم تغادر العراق
8 نيسان 2021
عراقجي: نتفاوض على رفع كافة العقوبات وسنعود إلى فيينا مجدداً
8 نيسان 2021
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
8 نيسان 2021
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
8 نيسان 2021
ظريف: أولوية إيران جيرانها
8 نيسان 2021
أحدث العناوين
مقتل وجرح عدد من مرتزقة السعودية في تعز
افتتاح اكثر من 130 مشروعاً في مجال الصناعات النووية الإيرانية
تأكيد ايراني على إلغاء الحظر خلال المفاوضات النووية
اللواء سلامي: قواتنا المسلحة جاهزة لمواجهة تهديدات الأعداء
دعوات مصرية لإنهاء التفاوض حول سد النهضة
روحاني يتحدث عن عوامل تفشي كورونا في إيران
الخارجية الإيرانية: ليس هناك أي حاجة للتفاوض مع واشنطن
الأمم المتحدة تطالب الإمارات بالكشف عن مصير الأميرة لطيفة
فوز رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلي بولاية خامسة مدتها 5 سنوات
مسؤول تركي سابق يحذر من انحياز بلاده لصالح أوكرانيا
ابرز النقاط التي بحثها بوتين مع أردوغان بشأن سوريا
مسؤول أمريكي: محادثات فيينا كانت بناءة
العراق.. نجاة قيادي في التيار الصدري من محاولة اغتيال في بغداد
زاخاروفا: بايدن أعلن ثمن الخوف الأميركي من روسيا والصين
إصابة طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي داخل محل لبيع الخضار
كمالوندي: القضية المهمة لنا هي الغاء الحظر
ألمانيا تعرض خططها لإعادة إعمار مرفأ بيروت
انتقادات اممية لسياسة الدنمارك تجاه اللاجئين السوريين
مقتل 7 مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقی سوریا
سوريا على موعد مع صيف طويل ودرجات حرارة غير مسبوقة
الأكثر قراءة
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
انفتاح سعودي على العراق بضغط أمريكي للإفراج عن إرهابيين
تركيا تسجل رقما قياسيا جديدا للإصابات بكورونا
الأردن يبدأ حملة اعتقالات بعد محاولة إنقلاب
صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق
قوات تحالف العدوان.. والانهيار الكبير في مأرب
دبلوماسي إيراني: الوفد الأمريكي سيعود خالي اليدين من فيينا
العراق.. عمليات تفتيش واسعة في كركوك
مستشار الكاظمي يحدد أهداف زيارة الإمارات
ناشطة: المرأة اليمنية حاضرة في المسار الثوري والمقاومة
العراق.. عمليات الأنبار تعلن الاستيلاء على عجلة محملة بالأسلحة
عراقجي: لن تكون هناك مفاوضات مع أمريكا في النمسا
الاستهداف الأمريكي للجيش اليمني في ندوة لاتحاد الكتاب العرب بدمشق
مقتل عنصر لـ‘‘قسد‘‘ بإطلاق نار في دير الزور
البيت الأبيض: بايدن مهتم بالدبلوماسية مع إيران
شمخاني: لن نشارك بمفاوضات خارج الاتفاق النووي
تعرض سفينة إيرانية لهجوم وواشنطن تعلق
'النصرة' تفتح أحضانها لمعانقة أصدقائها الأمريكيين!
الكاظمي للملك الأردني: موقفنا ثابت من أمن واستقرار المملكة
قاليباف: القرن القادم هو قرن آسيا
الأخبار الساخنة
بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟
إعطاب رتلين للقوات الأمريكية في العراق
‘‘اشتراكيون ضد العدوان‘‘ يدين تصنيف أنصار الله بلائحة الإرهاب
إخترنا لکم
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال