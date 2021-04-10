الحوثي ينتقد أداء الأمم المتحدة بشأن إصلاح سفينة صافر

اسلام تايمز (اليمن) - ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي" في تغريدة له على تويتر، إن ‌‏الأمم المتحدة تبحث عن عوائق أمام المضي بإصلاح صافر بحجج وضع الترتيبات اللوجستية.