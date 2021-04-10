الصفحة الرئيسية
0
السبت 10 نيسان 2021 ساعة 07:41

اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين في بلفاست والسبب ‘‘بريكست‘‘ !

اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين في بلفاست والسبب ‘‘بريكست‘‘ !
وأعلنت المصادر عن مواجهات عنيفة بين محتجين في بلفاست مع الشرطة المحلية.

وتخللت الاشتباكات، إلقاء زجاجات حارقة على قوات الشرطة، ورميها بالحجارة، في يوم جديد من احتجاجات متواصلة منذ أكثر من إسبوع.

كما حاولت الشرطة الحيلولة دون وصول القوميين الموالين لأيرلندا إلى الوحدودين الموالين للوحدة مع المملكة المتحدة.

وساهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في زعزعة التوازن الهش في المقاطعة من خلال إعادة فرض الرقابة الجمركية بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا.

ويندد الوحدويون بالقيود الجمركية التي بدأت السلطات في فرضها في موانئ إيرلندا الشمالية، باعتبارها حدودا بين بلادهم وبريطانيا، وخيانة من جانب لندن.

وأعادت أعمال العنف ذكرى ثلاثة عقود من الاضطرابات بين الجمهوريين وخصوصا الكاثوليك، المؤيدين لإعادة التوحيد مع إيرلندا، وبين الوحدويين البروتستانت المدافعين عن الانتماء للمملكة المتحدة.

كما أعرب رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، عن قلقه من أعمال العنف في إيرلندا الشمالية.
مصدر : وكالات
رقم : 926303
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كمالوندي: القضية المهمة لنا هي الغاء الحظر
كمالوندي: القضية المهمة لنا هي الغاء الحظر
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
10 نيسان 2021
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
برلماني سوري لـ"إسلام تايمز": الضغوط الأمريكية على السوريين لا يمكن أن تستمر
المراسلة معصومة فروزان
10 نيسان 2021
العدوان على اليمن.. وصمة العار على جبين الانسانية
العدوان على اليمن.. وصمة العار على جبين الانسانية
9 نيسان 2021
مفاوضات نووية الأربعاء المقبل بين إيران ومجموعة 4+1
مفاوضات نووية الأربعاء المقبل بين إيران ومجموعة 4+1
9 نيسان 2021
عراقجي: الأميركيون يتجهون نحو الغاء كامل لاجراءات الحظر
عراقجي: الأميركيون يتجهون نحو الغاء كامل لاجراءات الحظر
9 نيسان 2021
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
9 نيسان 2021
القاهرة والخرطوم تستعدان لرفع أزمة «النهضة» إلى مجلس الأمن
القاهرة والخرطوم تستعدان لرفع أزمة «النهضة» إلى مجلس الأمن
9 نيسان 2021
الصدر يلوح بمقاومة القوات الأمريكية إذا لم تغادر العراق
الصدر يلوح بمقاومة القوات الأمريكية إذا لم تغادر العراق
8 نيسان 2021
عراقجي: نتفاوض على رفع كافة العقوبات وسنعود إلى فيينا مجدداً
عراقجي: نتفاوض على رفع كافة العقوبات وسنعود إلى فيينا مجدداً
8 نيسان 2021
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
8 نيسان 2021
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال
8 نيسان 2021
ظريف: أولوية إيران جيرانها
ظريف: أولوية إيران جيرانها
8 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران..الطرف الوحيد الذي إلتزم بالإتفاق النووي ودافع عنه ويعمل على إحيائه
الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ يكشف سياسته الجديدة ضد سوريا والرئيس الاسد!
باقري: التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية إيجابي بالمنطقة
نتنياهو لن يكون الفاسد الاخير الذي سيحكم كيان الاحتلال