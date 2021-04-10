مقتل 7 مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرقی سوریا

وذكرت ذلك وكالة “سبوتنيك” من محافظة الحسكة نقلاً عن مصادر محلية أن 3 مسلحين من ميليشيا “الأسايش” الموالية للجيش الأمريكي، قتلوا وأصيب آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربتهم المدرعة على طريق عام (الحسكة- دير الزور) المعروف باسم ” الخرافي” جنوبي محافظة الحسكة.



وفي دير الزور، قالت مصادر محلية و عشائرية لـ”سبوتنيك” أن مسلحين مجهولين، استهدفوا في وقت متأخر من ليل (الخميس– الجمعة)، عربة عسكرية لتنظيم “قسد” الموالي للجيش الأمريكي، بعبوة ناسفة أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين في مدينة الشحيل شرقي دير الزور بينهم قيادي بارز.



وتابعت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت بعربة عسكرية لتنظيم “قسد” على الطريق الواصل لحي الشبكة بمدينة الشحيل ( معقل قبيلة العكيدات العربية ) أدت لمقتل مسؤول لواء البصيرة التابع لـتنظيم “قسد”، “مصطفى الشيخ علي” الملقب بـ “أبو سارة” وثلاثة من مرافقيه، وإصابة اثنين آخرين بجروح أحدهم بحالة حرجة.



أما في الرقة فقد ذكرت مصادر محلية أن عبد الكريم صالح الهواش شيخ عشيرة “العجيل” نجى من محاولة قتل، نفذها أربعة مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية في الشارع العريض وسط السوق المركزي بمدينة الطبقة الواقعة تحت سيطرة “قسد” بريف الرقة.



وتابعت المصادر أن الهواش هو أحد الشيوخ المقربين من تنظيم “قسد” نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بحالة حرجة بعد إصابته بطلقتين في اليد.



وتشهد مناطق سيطرة الجيش الأمريكي و تنظيم “قسد” تصاعداً كبيراً في عمليات استهداف عناصر التنظيم و المتعاونين مع الجيش الأمريكي، في ظل توسع رقعة المقاومة العشائرية شرقي سوريا، ضد ممارساتهما التي تتركز على سرقة النفط و الغاز و القمح و الثروات الباطنية ومحاصرة وتجويع الشعب السوري وفق ما يسمى قانون”قيصر” الأمريكي الجائر.