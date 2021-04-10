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السبت 10 نيسان 2021 ساعة 07:49

ألمانيا تعرض خططها لإعادة إعمار مرفأ بيروت

ألمانيا تعرض خططها لإعادة إعمار مرفأ بيروت
والمقترحات المطروحة لإعادة إعمار المرفأ وبناء منطقة سكنية جديدة تضم متنزها ومناطق على الشاطئ قد تمثل تحولا لجزء من العاصمة اللبنانية دمره الانفجار الذي وقع في أغسطس الماضي 2020.

وقال المدير العام لشركة "هامبورغ بورت" للاستشارات سهيل ماهيني في مؤتمر صحفي في بيروت اليوم الجمعة، عقد لتوضيح المقترحات المبدئية التي تقودها شركته، إن "الخطوة القادمة هي من الجانب اللبناني".

وأضاف أن هناك حاجة لوجود "مستوى من الحوكمة يسهل تمويل المشروعات" حتى يتم تنفيذها.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار في حديث لوكالة "رويترز"، إن المقترحات قدمت هذا الأسبوع لحكومة تصريف الأعمال وتشمل عددا من الخطط تتكلف ما بين 5 و15 مليار دولار.

وأضاف أن المقترحات الألمانية تظهر الاهتمام المستمر بالاستثمار والتنمية في لبنان، ووصف ذلك بأنه مؤشر جيد في هذا التوقيت الذي يشهد أزمة اقتصادية.

وتقترح الخطط نقل جزء من عمليات الميناء بما يشمل بعض منشآت التخزين إلى مناطق من الأراضي المستصلحة إلى الشرق من موقع المرفأ الحالي بما يسمح بتحويل 3 أجزاء من الحوض الغربي للمرفأ إلى مناطق شاطئية.

ويقول داعمون لتلك المشروعات إنها قد توفر ما يصل إلى 50 ألف وظيفة جديدة وتفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية بمليارات الدولارات.

لكن تلك الخطط لا يمكن أن تنفذ إلا بعد نجاح القادة اللبنانيين في كسر الجمود السياسي الذي منع حتى الآن تشكيل حكومة جديدة وعرقل تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
مصدر : وكالات
رقم : 926312
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