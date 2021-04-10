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السبت 10 نيسان 2021 ساعة 08:19

مسؤول أمريكي: محادثات فيينا كانت بناءة

مسؤول أمريكي: محادثات فيينا كانت بناءة
وقال المسؤول الأمريكي في حديث لوكالة رويترز بعد اختتام الجول الثانية من المحادثات في فيينا يوم أمس الجمعة، إن "إيران أفشلت سياسية الضغط القصوى التي انتهجها الولايات المتحدة لمنع سلوك إيران في المنطقة"، مضيفاً "كانت محادثات فيينا بناءة، وعرضت الولايات المتحدة على طهران خططاً وأفكاراً جادة لإحياء الاتفاق النووي".

وزعم المسؤول الأمريكي "إذا أصرت إيران على رفع جميع العقوبات، فستتوقف المفاوضات، ونعتزم رفع العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي، لكن هذا لا يعني رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران اعتبارًا من عام 2017".

وتابع "نحن ننتظر تصريحات إيران يوم السبت والتي تظهر ما إذا كانت قرارات هذا البلد ستكون بناءة أم لا".

وعاد الوفد الإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي إلى طهران على أمل أن تبدأ الجولة الثالثة من المفاوضات النووية في الأربعاء المقبل.
مصدر : وكالات
رقم : 926324
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