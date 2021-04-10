مسؤول تركي سابق يحذر من انحياز بلاده لصالح أوكرانيا

وأكد في حديث، أن أنسب سياسة لتركيا في ما يتعلق بسوء التفاهم بين خلاف روسيا وأوكرانيا هي سياسة الحياد.



وأضاف: "لا يجب أن ننحاز إلى أي جانب، بل يجب أن نكون على مسافة متساوية من كلا البلدين، وفي ذات الوقت يمكن لتركيا بذل جهود الوساطة بين الطرفين".