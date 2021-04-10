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السبت 10 نيسان 2021 ساعة 09:06

الأمم المتحدة تطالب الإمارات بالكشف عن مصير الأميرة لطيفة

الأمم المتحدة تطالب الإمارات بالكشف عن مصير الأميرة لطيفة
وأعربت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، عن قلقها بشأن ما إذا كانت الشيخة لطيفة على "قيد الحياة".

وقالت هورتادو: "نحن قلقون للغاية، ليس لدينا دليل على أن الشيخة لطيفة لا تزال على قيد الحياة".

وأضافت: "نريد دليلاً واضحاً ومقنعاً على أنها لا تزال بصحة جيدة".

وفي 19 فبراير الماضي، نشرت سفارة الإمارات لدى بريطانيا، بياناً بتوقيع أسرة آل مكتوم يؤكد أن "الشيخة لطيفة تخضع لعلاج صحي منزلي، وتحظى بالرعاية في منزلها، وستظهر مرة أخرى للعلن في الوقت المناسب".

ومنتصف فبراير الماضي، قالت بريطانيا إنها تريد برهاناً على أن الشيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، "لا تزال على قيد الحياة"، فيما قالت الأمم المتحدة إنها ستستجوب الإمارات للتحقيق حول الفيديو.

جاء ذلك بعد تسجيل مصوّر التقطته الشيخة لطيفة (35 عاماً) لنفسها وقالت فيه إنها محتجزة وتخشى على حياتها، بثّته شبكة "بي بي سي"، وأثار دعوات عالمية إلى إجراء تحقيق من جانب الأمم المتحدة.

وكانت الشيخة لطيفة قد أثارت اهتماماً عالمياً، في 2018، عندما نشرت جماعة حقوقية مقطع فيديو صورته الشيخة تصف فيه محاولة للهروب من دبي.

وقبض على الشيخة لطيفة بعد أيام من هروبها، على أيدي الكوماندوز على متن قارب في المحيط الهندي، وأعيدت الأميرة إلى دبي، حيث لا تزال هناك منذ ذلك الحين.
مصدر : وكالات
رقم : 926342
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