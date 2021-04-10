روحاني يتحدث عن عوامل تفشي كورونا في إيران

وقال روحاني في اجتماع اللجنة الحكومية الخاصة بفيروس كورونا في طهران، إن "العامل الأول لموجة كورونا الرابعة هو وصول كورونا البريطاني إلى البلاد من العراق، والعامل الثاني هو الازدحام والزحام في ليلة عيد رأس السنة الإيراني".



وأضاف روحاني إن "العامل الثالث هو احتفال بعيد النوروز، وأفراح شهر رجب وشعبان، فيما العامل الخامس كان الرحلات دون اتباع البروتوكولات".



وتابع "يجب أن يأتي الجميع إلى الميدان لتنفيذ موافقات اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ويجب ألا تبقى القرارات على الورق".



ودخلت جميع المدن الإيرانية في الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا منذ الاسبوع الماضي.