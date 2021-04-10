تأكيد ايراني على إلغاء الحظر خلال المفاوضات النووية

جولة ثانية اختتمت من المفاوضات بين ايران واطراف الاتفاق النووي؛ جولة اعتبرتها كل من ايران والدول الاربع زائد واحد بناءة وجيدة واتفاق على عقد جولة ثالثة من المفاوضات الاربعاء المقبل.



ايران اعتبرت المفاوضات بناءة لكنها أكدت ان المشاكل والتعقيدات لا تزال تواجه طريق المفاوضات.



وقال مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي:"اعتقد أن جو المفاوضات كان ايجابيا وبناءا استطعنا حتى الان دفع المسير إلى الامام، هناك مشاكل كثيرة في هذا الطريق ويمكن القول أننا بدأنا السير في الطريق، لكنه طريق وعر".



الاطراف المشاركة في المفاوضات أكدت على ضرورة ازالة العقبات لعودة طهران الى كامل التزامتها في الاتفاق النووي.



كما قال المندوب الصيني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانغ تشون:"نرى أنه يجب ان يتم رفع جميع أشكال الحظر غير القانوني والاحادي الذي فرضته امريكا، فرفع الحظر هو مقدمة العودة للاتفاق النووي وهذا لم يكن موقف الصين فقط، المانيا وروسيا تدعمان هذا الموقف".



ضبابية المواقف الامريكية، عثرة جديدة ربما في طريق الجولات المقبلة؛ رويترز نقلت عن مسؤول امريكي كبير أن واشنطن تعتزم رفع الحظر غير المتسق مع الاتفاق، ليعود ويقول أن ذلك لا يعني كل الحظر منذ عام 2017.



وأوضح عباس عراقجي:"رفع كامل اشكال الحظر، يعني الحظر الذي يجب رفعه وفقا للاتفاق النووي، وتلك التي تم فرضها خلال السنوات الاربع الماضية، وهي في الحقيقة كانت مرتبطة بالاتفاق، لكن ادارة ترامب فرضتها تحت عناوين مختلفة، للضغط على طهران للتوصل إلى ما تصورته واشنطن بأنه اتفاق افضل".



وتؤكد ايران انها "فقط بعد التحقق" من رفع اجراءات الحظر مستعدة لانهاء اجراءاتها التصحيحية وبحسب مندوب ايران في المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي ان الطريق الوحيد للتحقق من رفع اجراءات الحظر هو ان تتمكن ايران من تصدير النفط واستلام عوائده واجراء معاملات مصرفية.