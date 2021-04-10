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السبت 10 نيسان 2021 ساعة 13:24

افتتاح اكثر من 130 مشروعاً في مجال الصناعات النووية الإيرانية

افتتاح اكثر من 130 مشروعاً في مجال الصناعات النووية الإيرانية
في الأسبوع الثاني والستين من تدشين مشاريع وطنية مهمة تحت شعار التدبر والأمل وتحقيق القفزة في الإنتاج، اقيمت مراسم تدشين مشاريع في مجال الصناعات النووية لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في المحافظة المركزية (أراك وخنداب)، أصفهان (نطنز) ، البرز (هشتكرد) قم (فوردو) وطهران.

وبفضل جهود الكوادر المتخصصة في الصناعة النووية بالبلاد، فقد تم خلال عام انجاز 133 مشروعا جديدا في مختلف مجالات الصناعة النووية ، بما في ذلك التخصيب والمياه الثقيلة والمركبات الدوائية والأدوية المشعة والليزر وغيرها من المشاريع .

المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، كان قد اعلن امس عن ازاحة الستار عن اكثر من 130 منجزا (في مجال الصناعة النووية) بزيادة نسبتها 18 بالمائة عن العام الماضي لا سيما في مجالات التخصيب والطب النووي.
مصدر : وكالات
رقم : 926387
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