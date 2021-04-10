الكيان الاسرائيلي يضخ المعنويات لجنوده بأوهام مهاجمة ايران!

لربما لو التزم الاحتلال الصمت تجاه استهداف السفينة الايرانية ساويز لرفع معنويات جنوده أكثر من دفع بعض وسائل الاعلام لنشر تقارير حول استهداف الكيان للسفينة، حينها سيتسائل جنوده ومستوطنيه، اذن فلم لا تتبنى القيادة الاستهداف بشكل رسمي وتتحدى ايران؟ ألا يدل عدم تبنيها خوفها من رد الفعل الايرانية.



الكيان الاسرائيلي لا يجرأ اليوم على التعرض للمقاومة الفلسطينية وحزب الله بل لا يجرأ على استفزازهما فما بالكم بالتعرض لايران؟



وفي اطار ضخ المعنويات لجنوده ومستوطنيه عبر أوهام الهجوم على ايران أفاد تقرير أن إسرائيل تستعدّ لتصعيد المواجهة البحريّة مع إيران.



وذكر التقرير الذي نشرته هيئة البثّ الرسميّة ("كان 11")، أن "التقديرات تشير إلى أن المؤسسة الأمنيّة الإسرائيلية تستعد لاحتمال ردّ وتصعيد إيراني في المواجهة البحرية".



وأوضح أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، توجه للقاء نظيره الأميركيّ؛ لبحث الملف الإيراني ومخاوف إسرائيل الأمنيّة من إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي.



وتطرّق التقرير إلى مغادرة وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، واشنطن، السبت، في جولة تشمل كلا من كيان الاحتلال وألمانيا وبريطانيا ومقرّ حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، في جولة سيجري خلالها محادثات مع قادة سياسيين وعسكريين.



وقال إن الزيارة تأتي في ظلّ التوترات مع طهران، وبخاصّة في المواجهة البحرية.



وذكر التقرير أن أوستن سيصل إلى إسرائيل يوم الأحد المقبل، لافتا إلى أنه "سيبقى في البلاد لمدة يومين".