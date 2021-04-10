البحرين.. السلطات تعتقل أقارب سجناء سياسيين تظاهروا للإفراج عن ذويهم

وأوضحت المصادر أن السلطات استدعت "جعفر رمضان" و"رمضان عيسى" للاستجواب يوم 6 أبريل/نيسان الحالي بعد تنظيم احتجاج صغير للمطالبة بالإفراج عن "محمد رمضان". وبعد إطلاق سراحهما مؤقتا في ذلك اليوم، تم استدعاء الرجلين إلى مركز شرطة "سماهيج" في الساعات الأولى من أمس الجمعة بتهم تتعلق بتجمع غير قانوني.



وذكر البيان أن التجمعات غير المرخصة لأكثر من 5 أشخاص غير قانونية بموجب القانون البحريني، واعتبر ذلك انتهاكا للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وقالت النيابة العامة البحرينية مؤخرا إنه تم رفع الحد الأقصى للعقوبة على التجمعات غير المرخصة إلى السجن 3 سنوات وغرامة تبلغ 5 آلاف دينار بحريني (أكثر من 13 ألف دولار)، ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد-19.



من جانب آخر، أعلنت منظمة العفو الدولية عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين في سجن جو المركزي في البحرين.



وقالت المنظمة إن تفشي فيروس كورونا في السجن خلال الأسابيع الأخيرة "دليل صارخ على فشل السلطات البحرينية في احترام الحد الأدنى من مبادئ معاملة السجناء وضمان حقوق المعتقلين في الصحة".



وأضافت المنظمة أن شهادة عائلات السجناء بوجود عشرات الإصابات بكورونا بين المعتقلين "ترسم صورة قاتمة لظروف الاعتقال السيئة بسبب اكتظاظ السجون، مما يلقي بظلال من الشك على مزاعم الحكومة الأخيرة بأن تفشي المرض تحت السيطرة".



وطالبت المنظمة الحكومة البحرينية بعدم المقامرة بحياة المعتقلين، وضمان الحق في الصحة للمحتجزين وحمايتهم من خطر العدوى.